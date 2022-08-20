İsveç'te bu yıl sokakta silahlı saldırıya uğrayan 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te bu yıl sokakta silahlı saldırıya uğrayan 45 kişi hayatını kaybetti

20.08.2022 14:20
İsveç'te bu yıl sokakta silahlı saldırıya uğrayan 45 kişi hayatını kaybetti

İsveç'te bu yıl 251 silahlı saldırı olayı yaşanırken, bu vakalarda 45 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi ise yaralandı.

İsveç'te bu yıl 251 silahlı saldırı olayı yaşanırken, bu vakalarda 45 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi ise yaralandı.

Dünyanın "en sakin" ülkelerinden biri olarak gösterilen İskandinavya ülkesi İsveç, son 5 yıldır suç örgütleriyle mücadelede ağır bir tabloyla karşı karşıya.

Polisin yayımladığı rapora göre, bu yılın 8 ayında İsveç'te 251 silahlı saldırı gerçekleştirildi ve bu olaylarda 45 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

2019'da 360 kişi silahlı saldırıya uğrarken, 45 kişi öldü, 126 kişi ise yaralandı. 2020'de de 379 kişi silahlı saldırıya uğrarken, 126 kişi yaralandı, 47 kişi de hayatını kaybetti.

2021'de de tablo değişmedi, 344 kişi silahlı saldırıya uğradı, 45 kişi öldü, 115 kişi yaralandı.

İsveç'te "suç örgütü ve çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi" nedeniyle Meclisteki sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 2 Haziran'da gensoru önergesi vermişti.

Önergeye tepki gösteren Başbakan Magdalena Andersson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini" açıklamıştı.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin, Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi 175 "yeter sayısına" ulaşamayarak reddedilmişti.

"İsveç'te devlet sizi koruyamaz"

Göteborg Polis Şefi Ulf Boström de SVT'ye yaptığı açıklamada, "devlete güvenmeyin" şeklinde gözyaşları içinde değerlendirmelerde bulundu.

Boström, "Eğer küçük suç örgütleri peşinize takıldıysa kesinlikle polis sizi koruyamaz. ya onların dediğini yapmak zorundasınız ya da ölürsünüz." dedi.

İsveç'teki partiler, 9 Eylül'de genel ve yerel seçimlere hazırlanırken, partilerin birinci gündemi, uyuşturucu çeteleriyle mücadele.

Muhalefet partileri, 8 yıldır iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi eleştirirken; Sosyal Demokrat Parti Lideri ve Başbakan Magdalena Andersson, seçimleri kazandıkları takdirde ceza yasalarını sıkılaştıracaklarını ve daha fazla polis alacakları sözünü verdi.

YORUMLAR
500
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı Finlandiya'da düzenlenecek Finlandiya Türkiye ve İsveç heyetlerini ağırlayacak Finlandiya Türkiye ve İsveç heyetlerini ağırlayacak
Kaynak: AA

İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te bu yıl sokakta silahlı saldırıya uğrayan 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:49 Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç'te bu yıl sokakta silahlı saldırıya uğrayan 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement