İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim'e Saldırı: Nefret Söylemi Soruşturması Açıldı - Son Dakika
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İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim'e Saldırı: Nefret Söylemi Soruşturması Açıldı

İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim'e Saldırı: Nefret Söylemi Soruşturması Açıldı

28.06.2023 19:43

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Södermalm bölgesindeki caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Irak kökenli saldırgan hakkında 'nefret söylemi' soruşturması açıldığı bildirildi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği de saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde girişimlerde bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Södermalm bölgesindeki caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Irak kökenli saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldığı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin de saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduğu bildirildi.

AA muhabiri, arasına domuz pastırması koyduğu Kur'an-ı Kerim'in birkaç sayfasını yırtarak yakan, "İslam'ı eleştirme" hedefi güttüğünü ileri süren ve kendisini sosyal medyada "laik ateist" olarak tanıtan Irak kökenli saldırganın daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı övdüğü ve İslam'ı İsveç değerlerine tehdit olarak gördüğü bilgilerini edindi.

Saldırı sonrasında İsveç polisi eylemciye karşı nefret söylemi soruşturması başlattı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği daha önceki benzer eylemlerde olduğu gibi saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

Büyükelçilik bu çerçevede Stockholm'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi Azerbaycan, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Filistin Büyükelçilikleriyle temasa geçti ve eylemi engelleyebilmek için ortak bir mesajı İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson, Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg, Riksdag Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Başbakanın Dışişleri ve Güvenlik Başdanışmanına iletti.

Türkiye ve Irak'ın Stockholm Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin önceki başvurular İsveç polisi tarafından reddedilmiş, ancak bu karar mahkeme tarafından iptal edilmişti. İsveç polisi, söz konusu eylemcinin bugünkü başvurusunu ise reddetmedi.

Kaynak: AA
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Stockholm, Türkiye, İsveç, Irak, Güncel, Son Dakika

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