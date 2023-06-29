Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi

29.06.2023 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." dedi.

Dün İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde bir şahıs Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç polisi olaya göz yumarken bu olay İslam aleminde de büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada "Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun ardından polis, Irak kökenli saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması başlattı. Öte yandan Türkiye başta olmak üzere Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

"KUTSALLARA HAKARET ETMENİN DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ OLMADIĞINI ÖĞRETECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. İsveç'e tepki gösteren Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz. Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın yüreğini birleştiren Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın timsalidir. Bayram, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır.

"DEPREMZEDELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum. Bayramlar vesilesi ile bir kez daha geride bırakacağımız mirasın mal mülk değil ümmete ve insanlığa kazandırdığımız eserler olduğu şuuruna varıyoruz. Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla devletimizin ilgili kurumları yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız.

"EMEKLİLERİMİZİN HAYIR DUASINI ALDIK"

Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.

"MEMUR ZAMMINI BAYRAM SONRASI MECLİS'E SUNACAĞIZ"

Konut kiralarında üst sınır uygulamasını bu sene de devam ettiriyoruz. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşamış olacağız."

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Bey: Yokmu devletin gizli adamları karanlık adamları gidip böyle yapanların nefesini kessinler o kadar müslüman ülkesi var yok mu bir yiğit kutsalına sahip çıksın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kuran-ı Kerim, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi - Son Dakika
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