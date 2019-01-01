Son Dakika Haberleri: İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı

İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı

34 dakika önce

İsveç'in Malmö kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı, System.String[]
İsveç'in Malmö kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö kentindeki Mahmood Camisi'ne yapılan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransso, saldırıda caminin 3 camının kırıldığını ve olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cami Başkanı Kareem Lone, "Çevre sakinleri silah seslerini yılbaşı kutlaması yapanların attığı havai fişek zannetmişler. Caminin dış duvarındaki camların kıldığını fark ettik ve polise haber verdik. Polis, olay yerinde birkaç kurşun çekirdeği buldu." ifadesini kullandı.

Saldırının sebebinin henüz bilmediğini aktaran Lone, polisin incelemelerinin devam ettiğini ve olayla ilgili henüz gözaltı olmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malmö, İsveç, Güncel
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