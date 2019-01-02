Son Dakika Haberleri: İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı

İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı

1 saat önce

EMNİYET Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransso, saldırıda caminin 3 camının kırıldığını ve olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını söyledi.

İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı, System.String[]
EMNİYET Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransso, saldırıda caminin 3 camının kırıldığını ve olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını söyledi. Cami Başkanı Kareem Lone, "Çevre sakinleri silah seslerini yılbaşı kutlaması yapanların attığı havai fişek zannetmiş. Caminin dış duvarındaki camların kıldığını fark ettik ve polise haber verdik. Polis, olay yerinde birkaç kurşun çekirdeği buldu" dedi. Saldırının sebebinin henüz bilinmediğini aktaran Lone, polisin incelemelerinin devam ettiğini ve olayla ilgili henüz gözaltı olmadığını kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:10 

Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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