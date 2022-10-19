İsveç'te Çevre ve İklim Bakanlığının kaldırılması tepkilere yol açtı - Son Dakika
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İsveç'te Çevre ve İklim Bakanlığının kaldırılması tepkilere yol açtı

19.10.2022 16:00
İsveç'te Çevre ve İklim Bakanlığının kaldırılması tepkilere yol açtı

İsveç'te yeni hükümette Çevre ve İklim Bakanlığının Enerji Bakanlığına bağlanması tepkilere neden oldu.

İsveç'te yeni hükümette Çevre ve İklim Bakanlığının Enerji Bakanlığına bağlanması tepkilere neden oldu.

Ilımlı Muhafazakar Partinin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün Mecliste, sağ blok hükümette görev alacak 24 bakanın isimlerini açıkladı.

Yeni kabinede Çevre ve İklim Bakanlığının, Enerji Bakanlığına alt departman olarak bağlanması tepkilere yol açtı.

Eski Çevre ve İklim Bakanı ve Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, Twitter hesabından, "50 yıldır ilk defa İsveç'te bağımsız bir Çevre ve İklim Bakanlığı olmayacak." paylaşımında bulundu.

Bolund, "Bu hükümetin çevreye ve iklime ne kadar az değer verdiğini daha net şekilde anlatmak mümkün değil. Bu, çevre sorunları için yıkıcı sonuçları olan tarihi bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiller Partisi Milletvekili Pär Holmgren de çevre ve iklim fonlarından büyük ekonomik kesintiler beklediklerini ve bunun iklim politikaları üzerinde yıkıcı etkisi olacağı endişesini taşıdığını söyledi.

Stockholm Çevre Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Çevre Bakanı Isabella Lövin de İsveç'teki çevre politikasının 50 yıl geriye gittiğini savundu.

İsveç'te yeni hükümette çevreden sorumlu bakan olarak atanan 26 yaşındaki Romina Pourmokhtar, Enerji Bakanı Ebba Bush'a bağlı görev yapacak.

Kaynak: AA
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