İsveç'te Çin'e Uygur protestosu - Son Dakika
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İsveç'te Çin'e Uygur protestosu

6 saat önce

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

İsveç'te Çin'e Uygur protestosu, System.String[]

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.


İsveç'te STK'ler tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.


Uygurlara yönelik "soykırımın" durdurulması şeklinde döviz ve pankart taşıyan eylemciler, "Çin mallarını boykot et", "Çin zulmünü durdurun' şeklinde slogan attı.


İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Çin'de toplama kamplarının kapatılmasını isterken, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarında baskı ve işkence gördüğünü belirtti.


Uygur Türklerine Çin tarafından sistematik bir şekilde asimilasyon politikası uygulandığını kaydeden Akan, "Toplama kamplarındaki zulüm ve insanlık dışı davranışlar, birçok ülkenin basın yayın organları tarafından gündeme taşındı. Bizim de isteğimiz uluslararası kuruluşların Çin'e yönelik baskılarını artırması" dedi.


Gösteri sonrası topluca ikindi namazı kılan Müslümanları rahatsız etmek için Çin Büyükelçiliği tarafından yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Stockholm, Uygur, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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