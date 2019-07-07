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İsveç'te Çin protestosu

36 dakika önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.
İsveç Uygur Maarif Derneğinin düzenlediği gösteriye katılanlar, "Çin, Uygur topraklarını terk et", "Uygurlara özgürlük" pankartları taşıdı, "Uygurlara özgürlük" şeklinde sloganlar attı.
Dernek Başkanı Abdullah Kökyar, burada yaptığı açıklamada, Urumçi'de 5 Temmuz 2009 tarihinde yaşananların "katliam" olduğunu söyledi.
Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda 2 Uygur Türkünün öldürüldüğünü hatırlatan Kökyar, bu cinayeti protesto edenlere Çin güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, çıkan olaylarda binin üzerinde Uygur Türkünün öldüğünü söyledi.
Kökyar, "Bu korkunç bilançoyu dünyanın değişik yerlerinde eylemlerle hatırlatmaya çalışıyoruz." dedi.
İsveç'te Çin protestosu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:21 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Güncel
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