Son Dakika › Dünya › İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı - Son Dakika Dünya
İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı
6 saat önce
İsveç'te ruh sağlığı ve cinsiyet mutsuzluğu üzerine hazırladığı rapor cinsiyet mutsuzluğunda artış yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konanların ruhsal hastalıklara da daha yatkın olduğu görüldü.
İsveç Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Refah Kurumu'nun ruh sağlığı ve cinsiyet mutsuzluğu üzerine hazırladığı rapor, cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan genç sayısında büyük bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Rapora göre doğumda cinsiyeti kadın olarak kaydedilen ve cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan 13-17 yaş aralığındaki genç sayısı son on yılda yüzde bin 500 arttı. Bu kişilerin çoğunda depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar da tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:04
Son Dakika Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli