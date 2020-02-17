İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı - Son Dakika Dünya

İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı

6 saat önce

İsveç'te ruh sağlığı ve cinsiyet mutsuzluğu üzerine hazırladığı rapor cinsiyet mutsuzluğunda artış yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konanların ruhsal hastalıklara da daha yatkın olduğu görüldü.

İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı, System.String[]

İsveç Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Refah Kurumu'nun ruh sağlığı ve cinsiyet mutsuzluğu üzerine hazırladığı rapor, cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan genç sayısında büyük bir artış yaşandığını ortaya koydu.


Rapora göre doğumda cinsiyeti kadın olarak kaydedilen ve cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan 13-17 yaş aralığındaki genç sayısı son on yılda yüzde bin 500 arttı. Bu kişilerin çoğunda depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar da tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı, İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:04 
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