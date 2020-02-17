İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı

İsveç Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Refah Kurumu'nun ruh sağlığı ve cinsiyet mutsuzluğu üzerine hazırladığı rapor, cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan genç sayısında büyük bir artış yaşandığını ortaya koydu.



Rapora göre doğumda cinsiyeti kadın olarak kaydedilen ve cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan 13-17 yaş aralığındaki genç sayısı son on yılda yüzde bin 500 arttı. Bu kişilerin çoğunda depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar da tespit edildi.