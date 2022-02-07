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STOCKHOLM - İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto - Son Dakika

STOCKHOLM - İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto

07.02.2022 16:35

İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

Parlamento önünde bir araya gelen aileler hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi.

Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin." ifadeleri kullanıldı.

2017'de 5 çocuğu alınan Suriyeli Diab Talal ve eşi Amal Şeyho da gösteride hazır bulundu. Çocukları ellerinden alınan bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.

STOCKHOLM - İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto
STOCKHOLM - İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto
STOCKHOLM - İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto

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Stockholm, Protesto, Müslüman, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto - Son Dakika


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