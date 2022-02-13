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İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden gösteri - Son Dakika

İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden gösteri

13.02.2022 16:39
İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden gösteri

İsveç'in Göteborg kentinde çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

İsveç'in Göteborg kentinde çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

Başkent Stockholm'de 7 Şubat'ta Parlamento önünde gösteri düzenleyen aileler bu sefer Göteborg'nin Gustaf Adolf Torg Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Çocuklarımız haksız yere alındı", "Geri verin çocuklarımızı", "Çocuklarımız için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Gösteriye destek veren Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine, çocukları alınan birçok ailenin dram içinde hayattan kopuk yaşadığını kaydetti.

Çocukları alınan ailelerden haklarını aramaları için kendilerine müracaat eden büyük bir kitle olduğunu söyleyen Yüksel, "Sosyal medyada 'çocuklar Müslüman ailelerden kaçırılıp Hristiyan ailelere veriliyor' şeklindeki paylaşımlar, dezenformasyon ve doğru değil. Fakat sosyal hizmetler kurumunun bir İsveçli aileden çocuk alma gerekçesi ile bir Müslüman ve göçmen aileden çocuk alma gerekçesi birbirine uymuyor. Uygulamada müthiş ön yargılar Müslüman ve göçmen aile için devreye giriyor. Diğer yandan mağdur olan Hristiyan aileler de var, bunları da takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, İsveç Ayrımcılık Bürosu (DO) tarafından elinden çocukları alınan göçmen ailelerin ayrımcılığa uğradığına dair rapor hazırlandığını sözlerine ekledi.

Entegrasyon ve Göçmen Bakanı Anders Ygeman, Müslüman sivil toplum kuruluşları ile diyalog için konuyu ele aldıklarını kaydetti. Ygeman, "Sosyal medyada, 'İsveç'te Müslüman çocuklar ailelerinden kaçırılıyor' paylaşımları sistemimizi tehdit ediyor. Bu doğru değil. Sosyal hizmetlerin ve hükümet misyonlarının nasıl çalıştığına dair anlayışı artırmak için Müslüman kuruluşlar ve sivil toplumla aktif bir diyalog içinde olmamız önemlidir." dedi.

Öte yandan ülkenin devlet radyosu SR'nin haberine göre, Falköping Belediyesi, ailelerden alınan çocukların bakımını sağlayan bir şirketin iş anlaşmasını feshettiklerini duyurdu.

İsveç Sağlık ve Bakım Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu yerde çocuklara şiddet uygulandığının tespit edildiğini ve cinsel istismarların da gün yüzüne çıkmasından dolayı şirketin çalışma izinlerinin iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden gösteri - Son Dakika


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