Son Dakika Haberleri: İsveç'te çocukları hedef alan hırsızlık vakaları rekor seviyede
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İsveç'te çocukları hedef alan hırsızlık vakaları rekor seviyede

1 saat önce

İsveç'te çocukları hedef alan soygun vakalarının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.

İsveç'te çocukları hedef alan hırsızlık vakaları rekor seviyede, System.String[]
İsveç'te çocukları hedef alan soygun vakalarının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı. Hırsızlık olaylarının artmasından genç yaştaki göçmenler sorumlu tutuluyor.
İsveç Suç Önleme İdaresi (BRA)'nin son verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde ülkede, 18 yaşın altındaki genç ve çocuklara karşı gerçekleşen 637 hırsızlık olayı rapor edildi.
Summit News'in haberine göre bu veri, BRA'nın açıkladığı en yüksek sayı olmakla birlikte 2017'nin aynı döneminde İsveç'te 358 olan hırsızlık vakası 2018'de 505'e yükseldi.
Habere göre 2015 yılında yine çocuklara karşı soygun vaka sayısı bin 84 olarak rapor edilirken, bu sayının 2019 yılının sonuna kadar 2 bin 500'e ulaşması bekleniyor.
İsveç'in Växjö kentinde son yıllarda daha çok göçmen olarak gelenlerin soygun gerçekleştirdikleri ve çocukların telefon, küçük motosiklet veya mücevherlerini çaldıkları rapor edildi.


İsveç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:11 Kaynak: DHA
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