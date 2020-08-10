İsveç'te Covid-19 salgını döneminde boşanma başvuruları arttı - Son Dakika

İsveç'te Mart-Temmuz döneminde 13 bin 345 boşanma başvuru yapıldı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayı 12 bin olarak kayda geçerken, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının boşanmalarda bir faktör olduğu belirtildi.

İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresinden alınan istatistiklere göre, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına denk gelen dönemde geçtiğimiz yıla oranla boşanma başvuruları arttı. Bu yılın Mart-Temmuz döneminde İsveç Bölge Mahkemelerine toplam 13 bin 345 boşanma başvurusu yapıldı. Bu sayının geçtiğimiz yıl 12 bin olduğu ifade edildi. Psikolog Björn Hedensjö İsveç basına yaptığı açıklamada, salgının boşanmalarda bir faktör olduğunu dile getirerek korona virüsün gelişme durumuna bağlı olarak boşanma başvurularındaki artışın ilerleyen zamanlarda da devam edebileceğine dikkat çekti.

(Metin Altınışık/İHA)