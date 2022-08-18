İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor

18.08.2022 14:44
İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor

İsveç'te elektrik fiyatlarında beklentilerden yüksek gerçekleşen artış tepkilere yol açtı.

İsveç'te elektrik fiyatlarında beklentilerden yüksek gerçekleşen artış tepkilere yol açtı.

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki İsveçli Ake Wallin, Devlet Elektrik Kurumu Vattenfall tarafından kendisine yeni önerilen anlaşmada elektrik fiyatının geçen seneye göre yüzde 400 artırıldığını söyledi.

Buna tepki gösteren Wallin, geçen yıla göre 70 bin kron (yaklaşık 121 bin Türk lirası) fazla para ödemesi gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki tepkiler

Elektrik fiyatlarının yüksekliği, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Jocke Ringvide isimli kullanıcı hesabından, "Bence KDV ve vergiyi elektrikten kaldırma önerisi, yeni nükleer santraller inşa edene kadar daha iyi." paylaşımı yaptı.

Marianne Sandström, "Evet, elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselişine engel olmak için sol partilere oy vermeyin." ifadesini kullandı.

Anders Johnson isimli kullanıcı da "Yıllarca takip ettiğiniz kötü politikaları Putin'e yüklemeyin. Eğer nükleer enerjiye sahip olsaydık ve yatırım yapsaydık bu durumda olmazdık, hükümet değişikliği şart." paylaşımında bulundu.

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtmişti.

Tepkilerin artması üzerine bir açıklama yapan Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı Sivasspor'a coşkulu uğurlama Sivasspor'a coşkulu uğurlama
Kaynak: AA

İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement