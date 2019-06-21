Son Dakika Haberleri: İsveç'te 'En Uzun Gün Bayramı' coşku ile kutlandı
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İsveç'te 'En Uzun Gün Bayramı' coşku ile kutlandı

53 dakika önce

İsveç'te geleneksel olarak kutlanan 'En Uzun Gün Bayramı' coşkuyla kutlandı.

İsveç'te 'En Uzun Gün Bayramı' coşku ile kutlandı, System.String[]
İsveç'te geleneksel olarak kutlanan 'En Uzun Gün Bayramı' coşkuyla kutlandı.

İsveç'te geleneksel olarak kutlanan 'En Uzun Gün Bayramı' renkli görüntülere sahne oldu. Başkent Stockholm'un en büyük parkı Skansen'de düzenlenen etkinliklere İsveçliler yoğun katılım gösterdi. Yaz Ortası Bayramı olarak bilinen festivale Avrupa'nın çeşitli yerlerinden ve ABD'den gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar dans edip güzel havanın tadını çıkararak festivalde doyasıya eğlendi.

'En Uzun Gün Bayramı' İsveçlilerin yanı sıra birçok İskandinav ülkesinde kutlanan ve tarihi Vikinglere kadar dayanan bir bayram olarak biliniyor. Bu bayramda İsveç'in taşrasından Stockholm'e gelen İsveçliler geldikleri şehirlerin mahalli elbiselerini giyiyorlar. Öte yandan İskandinavların inanışlarına göre bu bayramda topladıkları çiçeklerden taç yapıp, çiçekli tacı gece yastıklarının altına koyan genç kızlar evleneceği kişiyi rüyasında görüyor. - STOCKHOLM
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
Avrupa, Stockholm, İsveç, Güncel
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