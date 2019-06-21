İsveç'te 'En Uzun Gün Bayramı' coşku ile kutlandı

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Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var

Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız