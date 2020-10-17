İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto - Son Dakika

İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto

17.10.2020 17:31
İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto, System.String[]

İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar başkent Stockholm'ün Segel Torg Meydanı'nda düzenlendikleri gösteride ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Azerbaycan halkına ve ordusuna destek verdi.

Sayıları 300 kişiyi ulaşan ve aralarında Türk ve Pakistanlıların da bulunduğu göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Karabağ bizimdir bizim olacak", "Sivillere saldırıları durdurun" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardan çıkması istendi.

Açıklamada, "Ermenistan askerlerinin Azerbaycan toprakları, askerlerine ve sivil halka yaptığı son saldırıları şiddetle kınamak için burada toplandık. Dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ın saldırgan tavrına gerekli tepkiyi göstermeli." ifadesine yer verildi.

Daha sora Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının haritası iki minibüsün üzerine asılarak, sokaklarda dolaşıldı.

Ermenistan, Azerbaycan, Protesto, İsveç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına protesto - Son Dakika

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