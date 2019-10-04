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İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu

4 dakika önce

İsveç'te esnaflık yapan Türk, 'yılın kahramanı' olduİsveç, (DHA)- İsveç'te esnaflık yapan Faruk Yıldız (57), sosyal sorumluluk konularında topluma katkıları sebebiyle 'yılın kahramanı' ödülüne layık görüldü.

İsveç'te esnaflık yapan Türk, 'yılın kahramanı' oldu

İsveç, (DHA)- İsveç'te esnaflık yapan Faruk Yıldız (57), sosyal sorumluluk konularında topluma katkıları sebebiyle 'yılın kahramanı' ödülüne layık görüldü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Upplands-Bro ilçesinde esnaflık yapan Faruk Yıldız, Mitt i Stockholm gazetesinin düzenlediği ve halkın oylaması ile belirlenen yarışmada, en fazla oyu alarak 'yılın kahramanı' ödülüne layık görüldü.

Yıldız, DHA mikrofonlarına yaptığı açıklamada, 1983 yılında İsveç'e yerleştiğini belirterek, '36 yıldır aynı bölgede işletmeciyim. Şu anda hamburger işi yapıyorum. 5 kez ödül aldım ve almamın sebebi halkla iç içe olmam, yardım sever olmamdır. Benim ne zaman yardıma ihtiyacım olsa onlar koşuyor, onların ne zaman yardıma ihtiyacı olsa ben yardım etmeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARLA ÇOK İYİ BİR DİYALOĞUM VAR'

Sevilen bir esnaf olduğunu belirten Yıldız, 'Çocuklar çok iyi bir diyaloğum var. Elimden geldiği kadar, her şeyimle yardım etmeye çalışıyorum. Okulda başarılı olan çocuklara, hafta sonları, okuldan getirdikleri belge ile 8 öğrenciye ödül olarak yemek veriyorum. Buna da seviniyorlar. Çocukların derslerinde de çok iyi bir ilerleme oldu' dedi.

'80 MİLYON TÜRKÜ TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUM'

İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür eden Faruk Yıldız, 'Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Ödül töreninde yanıma geldi, bana destek verdi. 80 milyon Türkü temsil ediyorum burada ve etmeye çalışacağım. Sayın Büyükelçimiz Hakkı Emre Yunt'a çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyor' dedi.

İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu

Faruk Yıldız, İsveç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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