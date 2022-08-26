İsveç'te Türk kökenli siyasetçinin partisinin afişlerine saldırı

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel'in seçim afişleri tahrip edilerek, afişlere hakaret içeren ifadeler yazıldı.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçim çalışmaları sürerken, Farklı Renkler Partisi seçim afişi Malmö'de saldırıya uğradı.

Yüksel, AA'ya yaptığı açıklamada, seçimlerde önünün kesilmesi için afişlerine saldırılar ve farklı engellemelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Terör örgütü YPG/ PKK yandaşlarının da hedefinde bulunduğunu aktaran Yüksel, "Türkiye dostu bir politika izlediğimiz için özellikle YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in de hedefindeyiz. Kakabaveh, sosyal medya hesabından bize oy verilmemesi için iftira kampanyaları yapıyor. Çünkü biz meclise girersek onlara mecliste terör propagandası yaptırmayız." ifadelerini kullandı.

Kakabaveh, 24 Ağustos'ta sosyal medya platformu Facebook sayfasından Farklı Renkler Partisi hakkında "Eşcinsellere ve bana karşı çıkan ırkçı partiye oy vermeyin." paylaşımında bulunmuştu.