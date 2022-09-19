İsveç'te Türk asıllı parti lideri Yüksel, Sosyal Demokrat hükümeti devirdiklerini söyledi - Son Dakika
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İsveç'te Türk asıllı parti lideri Yüksel, Sosyal Demokrat hükümeti devirdiklerini söyledi

19.09.2022 12:10

İsveç'te, Farklı Renkler Partisi (Nyans) lideri Mikail Yüksel, "Sosyal Demokrat hükümeti deviren parti" olarak tarihe geçtiklerini söyledi.

İsveç'te, Farklı Renkler Partisi (Nyans) lideri Mikail Yüksel, "Sosyal Demokrat hükümeti deviren parti" olarak tarihe geçtiklerini söyledi.

Yüksel, ülkede 11 Eylül Pazar günü yapılan seçimleri AA muhabirine değerlendirdi.

Sosyal Demokrat Partinin daha önce Müslüman bölgeleri oy deposu olarak gördüğüne işaret eden Yüksel, "Müslümanların büyük çoğunluğu bugüne kadar Sosyal Demokratlara oy verdi. Buna rağmen, ülkede haksız yere çocukları elinden alınan ailelere kulak verilmedi. Aşırı sağcı bir Danimarkalı siyasetçinin cami önlerinde, Müslüman mahallelerinde polis korumasında Kur'an'ı Kerim yakılmasına izin verildi ve Sosyal Demokrat hükümeti bunu 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirdi." diye konuştu.

Ayrıca söz konusu hükümetin Müslüman okulların kapatılmasının önünü açtığına değinen Yüksel, "Biz de bunları seçim çalışmasında doğru bir şekilde anlattık ve karşılığında da Müslüman seçmen Sosyal Demokrat Partiyi cezalandırdı." dedi.

Yüksel, "Sosyal Demokrat hükümeti deviren parti olarak tarihe geçtik." ifadesini kullanarak seçimlerde 28 bin 352 oy aldıklarını belirtti.

"Sosyal Demokratlar, Nyans nedeniyle kaybetti"

Ülkenin önde gelen gazetesi Dagens Nyheter (DN), 11 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde Sosyal Demokrat Partiden Nyans'a geçen sürpriz oylar nedeniyle Sosyal Demokratların hükümeti kurma çoğunluğunu sağ blok partilerine kaptırdığını yazdı.

İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH) Matematik Profesörü Svante Linusson, gazeteye yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Partinin sadece 26 bin 500 bin oyla kaybettiğini belirtti.

Nyans'ın yaklaşık 28 bin 500 oy aldığını aktaran Linusson, "Sosyal Demokrat Parti bu seçimlerde 26 bin 500 oy alsaydı otomatik olarak hükümeti kuracak çoğunluğa erişecekti. Sosyal Demokrat Parti ve sol blok partileri oylarını Nyans'a kaptırdı, bu da seçim sonuçlarını ve hükümet kurma girişimlerini etkiledi." ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT de Stockholm, Göteborg ve Malmö kentlerindeki Müslüman mahallelerinde Sosyal Demokrat Partinin yüksek oy kaybına dikkati çekerek 3 yıl önce kurulan ve ilk defa seçime giren Nyans'ın bu mahallelerde Sosyal Demokrat Partinden sonra 2. sıraya yerleştiğini kaydetti.

Öte yandan, 11 Eylül'de yapılan ve resmi olmayan genel seçim sonuçlara göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı.

Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176 milletvekili, sol blok partileri de 173 milletvekili çıkarma hakkı kazandı.

Ilımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğindeki sağ blokun Hristiyan Demokrat Parti ile ikili koalisyon kurup, dışarıdan Liberal Parti ve aşır sağcı İsveç Demokratlar Partisi tarafından desteklenmesi ihtimali öne çıktı. Koalisyon görüşmelerinin hafta içi başlayacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Eylül, İsveç, Güncel, Son Dakika

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