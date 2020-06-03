İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Göstericilerin küçük gruplar halinde Stockholm sokaklarına dağıldığını belirten Eriksson, organizatörlerin yardımıyla daha fazla olay çıkmasının önlendiğini belirtti.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mats Eriksson, kalabalığı kışkırtan bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Gösteride sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle polis ile eylemciler arasında sert tartışmalar yaşandı. Polis , zaman zaman biber gazı kullandı.

Aktivistlerin çağrısı ile Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz" ve "Nefes alamıyorum" sloganları attı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç 'in başkenti Stockholm 'de protesto edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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