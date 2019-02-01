İsveç'te Güvenlik Görevlilerinden Hamile Kadına Orantısız Güç
51 dakika önce
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir metro istasyonunda İsveç vatandaşı hamile siyahi kadının, güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.
İsveç
'in başkenti Stockholm
'de bir metro istasyonunda İsveç vatandaşı hamile siyahi kadının, güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.
Başkent Stockholm'de Hötorget metro istasyonunda hamile siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde, bilet kontrolü esnasında metro görevlileri tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldı. Hamile olduğu göz önünde bulundurulmadan uygulanan orantısız şiddet ülkede tepkiyle karşılandı. Hamile kadının bileti olmadığı için bindiği metrodan zorla çıkarıldığı belirtildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Yazar ve aktivist Lovette Jallow, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Olayı ırkçılık olarak tanımlayan Jallow'un paylaştığı görüntülerde hamile kadın "Görmüyor musunuz? Hamileyim, beni bırakın" diye bağırıyor. Olaya tanık olanlar istasyondaki yolcuların ise "Kadın hamile görmüyor musunuz?" diyerek görevlilere tepki gösterdiği anlaşılıyor. - STOCKHOLM
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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