Son Dakika Haberleri: İsveç'te Hamile Siyahi Kadına Metro Görevlilerinden Şiddet

İsveç'te Hamile Siyahi Kadına Metro Görevlilerinden Şiddet

20 dakika önce

Olayı sosyal medya hesabından duyuran gazeteci aktivist Lovette Jallow, Hötorget metro istasyonunda hamile siyahi kadının, metro görevlileri tarafından şiddete uğradığını gösteren videoyu paylaştı.

İsveç'te Hamile Siyahi Kadına Metro Görevlilerinden Şiddet, System.String[]
Olayı sosyal medya hesabından duyuran gazeteci aktivist Lovette Jallow, Hötorget metro istasyonunda hamile siyahi kadının, metro görevlileri tarafından şiddete uğradığını gösteren videoyu paylaştı. Görüntüde, hamile olduğu anlaşılan siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının yanında güvenlik görevlileri tarafından şiddete uğruyor ve karnını tutarak "Görmüyor musunuz? Hamileyim, beni rahat bırakın" diyerek bağırıyor. Bunun üzerine görevli "Güvenlik görevlilerine direnme" diyerek yanıt veriyor. Olaya tanık olanlar ise "Kadın hamile görmüyor musunuz" diyerek görevlilere tepki gösteriyor.

BİLET KONTROLÜ YAPMA YETKİSİ YOK

Yerde karnını tutarak ağlayan kadına, görevlilerin müdahalesinin sürdüğü görülüyor. Kadının bileti olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilse de metrodaki güvenlik görevlilerinin bilet kontrolü yapma yetkisi olmadığı, yalnızca yolculara rahatsızlık verenlere müdahale edebileceği biliniyor. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, başka bir aktiviste ulaşan kadın ise bilet aldığını ancak düşürdüğünü ve bunu söylediği esnada şiddete uğradığını söyledi.

OLAY IRKÇILIK Jallow ise paylaştığı video ile yaptığı açıklamada olayı ırkçılık olarak değerlendirdi. İsveçli hamile siyahi bir kadına başka bir saldırının daha yaşandığını ve bu tarz saldırılara karşı durmadıkça, hesabını sormadıkça artacağını belirten Jallow, şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik görevlilerinin bu aşırı tepkisel tavrı sona ermeli. Onlara karşı oldukça sert ve sesli şekilde konuşan beyaz bir kadına son derece kibar karşılık verdikleri için bu olayın tamamen ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Tam manasıyla ne olduğunu söylemem mümkün değil çünkü sorularımı yanıtlamayı reddettiler ama şiddet kullandıkları oldukça açık." Video 2 binden fazla kez paylaşılırken altına da 2 bin 500'den fazla yorum yapıldı.

Öte yandan Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu Mustafa Sandal Kendisinden 19 Yaş Küçük Sevgilisini Arkadaşlarıyla Tanıştırdı

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake, Uyuyakalan Eşini İfşa Etti Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te Hamile Siyahi Kadına Metro Görevlilerinden Şiddet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]