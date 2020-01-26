İsveç'te hastane mescidine ikinci kez ırkçı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç'te hastane mescidine ikinci kez ırkçı saldırı - Son Dakika

İsveç'te hastane mescidine ikinci kez ırkçı saldırı

6 saat önce

İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesinde bulunan mescit, 7 ay içinde ikinci kez ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İsveç'te hastane mescidine ikinci kez ırkçı saldırı, System.String[]

İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesinde bulunan mescit, 7 ay içinde ikinci kez ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mölndal Hastanesindeki mescidin 7 ay içinde ikinci kez ırkçı saldırıya maruz kaldığını, mescide giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp duvarlara hakaret içerikli yazılar yazdığını söyledi.

Aynı mescidin 7 önce de benzer saldırıya maruz kaldığını dile getiren Yüksel, "Önceki saldırıda olduğu gibi Kur'an-ı Kerimlerin sayfaları yırtılmış. İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik çirkin yazılar yazılarak Müslümanlar incitilmek istenmiş." ifadesini kullandı.

Yüksel, bu saldırıların Müslüman vatandaşları tedirgin ettiğini vurgulayarak, "Aldığım bilgilere göre, hastanenin o bölümünde güvenlik kamerası yokmuş. Güvenlik kamerası olsaydı birinci saldırının failleri yakalanabilirdi. Yetkililerin bir an önce oraya güvenlik kamerası takması gerekir." diye konuştu.

Polis mescitte inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Göteborg, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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