İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor

21.07.2022 16:23
İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor

İskandinav ülkesi İsveç'te hava sıcaklığının ilerleyen günlerde 35 santigrat dereceye ulaşacağı uyarısında bulunuldu.

İskandinav ülkesi İsveç'te hava sıcaklığının ilerleyen günlerde 35 santigrat dereceye ulaşacağı uyarısında bulunuldu.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Avrupa'da rekor kıran sıcak hava dalgasının İsveç'e ilerlediği ve bu hafta ülke genelinde aşırı yüksek sıcaklıkların beklendiği açıklaması yaptı.

Termometrelerin 35 santigrat dereceyi göstermesi halinde su kıtlığı ve orman yangını riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Enstitü, vatandaşlara bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

Marsh Mclennan İklim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Swenja Surminski, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hale getirdiğini ve hükümetlerin gelecekte daha sık gerçekleşecek aşırı sıcaklara karşı hazırlık yapması gerektiğini aktardı.

İngiltere Meteoroloji Kurumu İklim Etkileri Araştırması Başkanı Richard Betts de iklim değişikliğinin karbondioksit ve diğer sera gazlarının salımı sonucu oluştuğuna dikkati çekerek, küresel ısınmayı durdurmak ve ısı dalgalarının daha sık ve yoğun hale gelmesini engellemek için atmosfere sera gazı salımının tamamen sona ermesi gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Yangınlar Fas'ta ormanları yok ediyor Yangınlar Fas'ta ormanları yok ediyor İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi İsrail'de bugüne kadar 101 maymun çiçeği vakası tespit edildi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsveç, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
16:08 Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaş anlaştı!
15:55 Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 16:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement