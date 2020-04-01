İsveç'te havayolu personeli koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için eğitiliyor

Koronavirüsün giderek yayıldığı Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, havayolu taşımacılığı görevlilerine virüs ile mücadele eğitimi veriliyor.

İsveç ve Danimarka hükümetlerine ait olan SAS (Scandinavian Airlines), salgın nedeniyle maliyetleri düşürmek için 10 bin civarında mürettebata geçici izin vermiş ve şirketin operasyonlarının yüzde 90'ı durdurulmuştu.