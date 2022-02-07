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İsveç'te hırsızlar, bir okulda öğrencilerin bilgisayarlarını gasbetti - Son Dakika

İsveç'te hırsızlar, bir okulda öğrencilerin bilgisayarlarını gasbetti

07.02.2022 21:04
İsveç'te hırsızlar, bir okulda öğrencilerin bilgisayarlarını gasbetti

İsveç'in Vasteras kentinde ders sırasında bir liseye giren hırsızlar, öğrencilerin bilgisayarlarını gasbetti.

İsveç'in Vasteras kentinde ders sırasında bir liseye giren hırsızlar, öğrencilerin bilgisayarlarını gasbetti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ellerinde bıçak olan maskeli soyguncular, Rudbeckian Lisesindeki bir sınıfta ders gören öğrencilerin bilgisayarlarını alarak kaçtı.

Okul Müdürü Henrik Petterson, birkaç hırsızın sınıfa girip öğrencilerin bilgisayarlarını topladığını belirterek, "Korkunç bir olay olmasına rağmen öğrencilerden hiç kimse yaralanmadı." dedi.

Vasteras Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tobias Ahlen, çok sayıda bilgisayarın çalındığını doğruladı.

Soygunculardan birinin dışarıda aracı ile beklediğini iki kişinin sınıfa girdiğini tespit ettiklerini kaydeden Ahlen, "Soyguncular kaçarken 40 yaşındaki bir kişi bunların arabaya binmesini engellemeye çalışmış. Soyguncular bu kişiyi de dövmüşler. Soruşturma devam ediyor." dedi.

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okul müdürü, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te hırsızlar, bir okulda öğrencilerin bilgisayarlarını gasbetti - Son Dakika


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