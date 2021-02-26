İsveç'te Hocalı Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı kurbanları, İsveç Azerbaycan Federasyonu (AFİ) tarafından düzenlenen törenle anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 29 yıl önce Ermenistan'a bağlı kuvvetlerin Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın kurbanları için İsveç Azerbaycan Federasyonu (AFİ) tarafından anma töreni düzenlendi. Anma töreninde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Azerbaycan milli marşı okundu. İsveç Azerbaycan Federasyonu Başkan Yardımcısı Teymur Eminbeyli, korona virüs salgını nedeniyle törendeki kişi sayısının sınırlandırıldığını belirterek, "Bildiğiniz gibi Hocalı'da yaşayan 7 bin kişiden 600 tanesini Ermeniler şehit etti" dedi.

Bu katliamı bütün dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Eminbeyli, aradan 29 yıl geçmesine rağmen katliamın acısının geçmediğini söyledi. Eminbeyli, "Sözde Ermeni soykırımı, bazı ülkelerin parlamentolarında kabul edildi. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan Türkleri ve Türk kardeşlerimizin bunu bütün dünyaya açıklaması lazım" ifadelerini kullandı.

(İHA)