İsveç'te Hocalı katliamının 28. yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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İsveç'te Hocalı katliamının 28. yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

İsveç'te Hocalı katliamının 28. yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi, System.String[]

İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.


İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle İsveç Parlementosu önünde toplanan ve Azerbaycan, Nogay ve Uygur Türklerinden oluşan grup, katliamı kınayan pankartlarla yürüyüş düzenledi. Anma töreninde konuşma yapan İsveç Azerbaycan Medeniyet Merkezi Başkanı Rahim Telman Sadıkbeyli, "Ermenilerin 1992 yılında Hocalı'da çocukları, yaşlıları ve kadınları, 700 kişiyi bir gecede katlettiklerini İsveçlilere bildirmek için bu protesto gösterisini düzenledik. Bunu bütün dünyanın duymasını istiyoruz" dedi. İsveç Azerbaycan Derneği Başkanı Sevda Dadasheva ise yaptığı konuşmada, "Ermenilerin yaptığı Hocalı katliamını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz Azerbaycan Türkleri olarak davamızı birlik ve beraberlik içerisinde İsveç kamuoyuna duyuracağız. Sözde Ermeni yalanlarını bozacağız" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM

Azerbaycan, Stockholm, Uygur, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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