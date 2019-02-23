Son Dakika Haberleri: İsveç'te Hocalı Şehitleri Anıldı

İsveç'te Hocalı Şehitleri Anıldı

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı kurbanları anıldı.

İsveç'te Hocalı Şehitleri Anıldı, System.String[]
İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı kurbanları anıldı.

İsveç Öğrenci Derneğinin (SENSUS) konferans salonunda yapılan ve İsveç Azerbaycan Kültür Derneğinin (SAF) destek verdiği anma etkinliğine, Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra İsveçli aktivistler ve Türk vatandaşları katıldı.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 27 yıl önceki katliamı unutmayacaklarını belirterek "Biz Hocalı katliamını İsveçlilere anlatmak için buradayız. Her yıl olduğu gibi bu sene de katliamı protesto ederek 27 sene önce yaşanan caniliği hafızalarda canlı tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Hocalı katliamını anlatan İngilizce bir belgesel de anma programı kapsamında konukların ilgisine sunuldu.

Ermeni güçleri, 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Azerbaycan, Stockholm, İsveç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 23:51:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te Hocalı Şehitleri Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]