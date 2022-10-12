İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor

12.10.2022 13:22
İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor

Ilımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, 14 Ekim'de hükümet taslağını Meclis Başkanı'na sunmayı düşündüğünü, 17 Ekim'de de mecliste onaylanmasını beklediğini söyledi.

Ilımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, 14 Ekim'de hükümet taslağını Meclis Başkanı'na sunmayı düşündüğünü, 17 Ekim'de de mecliste onaylanmasını beklediğini söyledi.

11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, bugün İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile görüşerek hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Kristersson, "Cuma günü hükümet taslağını Meclis Başkanı'na sunmayı düşünüyorum. Taslak genel anlamda hazır. Sadece ufak detaylar kaldı. Pazartesi günü de hükümet taslağını Mecliste güvenoyuna sunmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta da hükümetin göreve başlayacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, ılımlı Muhafazakar Parti liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin hükümete destek vereceğini belirtti. Bu arada Kristersson'un, hükümet taslağını bugün Meclis Başkanı'na sunacağı, cuma da mecliste güven oylaması yapılacağı aktarıldı.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oyunu yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti Fransa'da sendikalar, rafineri grevinde hükümetin 'zorla çalıştırma' emrine uymayacak Fransa'da sendikalar, rafineri grevinde hükümetin 'zorla çalıştırma' emrine uymayacak
Kaynak: AA

Hükümet, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:15:06. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement