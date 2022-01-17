İsveç'te iki nükleer santral üzerinde uçan İHA'lar için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde uçan iki büyük insansız hava aracı için soruşturma başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamada, olayın 14 Ocak'ta meydana geldiğini ve soruşturmayı Ulusal Operasyon Dairesinin yürüttüğü duyuruldu.

Açıklamada, insansız hava araçlarının büyük olduğu ve sert rüzgara dayanabildikleri kaydedildi.

İki nükleer santral üzerinde insansız hava araçlarının uçmasının kendilerini şaşırttığını söyleyen Güney Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Petra Blomqvist, devlet televizyonu SVT'ye, iki olay arasında bağlantının bulunduğunu şimdilik tespit edemediklerini ve araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Blomqvist, Kalmar şehrinde bulunan Oskarshamn nükleer santrali üzerinde insansız hava aracı dışında farklı nesnelerin de görüldüğünü sözlerine ekledi.

İsveç'te faaliyet gösteren 12 nükleer santralden 6'sı önceki yıllar kapatılmıştı. Hala faaliyetteki 6 nükleer santralde ülkenin elektriğinin yüzde 30'u üretiliyor.