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İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR - Son Dakika

İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR

22.01.2022 10:02

İZMİR'de yaşayan, hem Türkiye hem Norveç vatandaşı olan Hasan Altunç'un (47) eski eşi Hasret Yıldız (33), İsveç'te yaşadıkları dönemde Altunç'tan kendisine ve ikiz çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İZMİR'de yaşayan, hem Türkiye hem Norveç vatandaşı olan Hasan Altunç'un (47) eski eşi Hasret Yıldız (33), İsveç'te yaşadıkları dönemde Altunç'tan kendisine ve ikiz çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine çocuklar, 2018'de İsveç mahkemesi kararı ile koruyucu aileye verildi. İkizleri uzun süredir görmediğini ve ailesine şiddet uygulamadığını ileri süren Altunç, çocuklarını geri alabilmek için Türk yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

İzmir'de yaşayan ve hem Türkiye hem de Norveç vatandaşı olan, ikiz babası Hasan Altunç, 2016 yılında eşi Hasret Yıldız'a, çocuklarıyla birlikte İsveç'e taşınmayı teklif etti. Yıldız ise bu teklifi reddedip, kızları İdil'i de alarak, evi terk etti. Altunç ise oğulları Ali'yi alıp, İsveç'e yerleşti. Bir süre sonra Hasan Altunç'a telefonla ulaşan eşi, kızları İdil'i de alıp, Türkiye'den İsveç'e gelmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Altunç, yabancılar şubesine gidip, eşine oturma izni çıkardı. İsveç'te geçen 2 yılın ardından eşinin, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Hasret Yıldız, İsveç'in Blekinge kentinde Olofström Belediyesi sosyal dairesine başvurup, sığınma talebinde bulundu. Yetkililer de 2018 yılında o dönem 6 yaşında olan Ali ve İdil'i 'aile içi şiddet' gerekçesiyle çiftten aldı. Çift hakkında Vase Bölge Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, çocukların koruyucu aileye verilmesini kararlaştırdı. Çift, 15 gün önce de İzmir'de boşandı.

'YASAL HAKKIM OLDUĞU HALDE ÇOCUKLARIMI GÖSTERMİYORLAR'

Çocuklarını uzun süredir görmediğini ileri süren Hasan Altunç, ikizleri geri almak için yetkililerden yardım istediğini söyledi. İsveç'ten geçen ay Türkiye'ye gelen Altunç, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde DHA'ya konuştu. Bugüne kadar eşi ve çocuklarına şiddet göstermediğini öne süren Altunç, "Hasret, kendine zarar verip sanki onu ben dövmüşüm gibi gösteriyordu. Vase Bölge Mahkemesi'nde açılan davada pedagog eşliğinde çocuklarımın ifadesini aldılar. Ali ve İdil, benim onlara hiçbir şekilde şiddet göstermediğimi söyledi. Buna rağmen çocuklarımı haksız yere elimden alıp koruyucu aileye verdiler. Yasal hakkım olduğu halde koruyucu aile bana uzun süredir çocuklarımı göstermiyor. İsveç'te şu an bu şekilde göçmen ailelerinden koparılmış yaklaşık 180 bin çocuk var. Türk yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR
İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR
İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR
İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR
İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR
İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR
İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR

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Türkiye, İsveç, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSVEÇ'TE İKİZLERİ KORUYUCU AİLEYE VERİLEN TÜRK BABA, ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR - Son Dakika
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