İsveç'te Irak asıllı koronavirüs hastası yaşadığı süreci anlattı Açıklaması - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 25 gündür mücadele eden Irak asıllı 41 yaşındaki Ari Hama Talep, "Hastalık sürecinde ben böyle bir acı görmedim, bu süreç içinde tanıdığım birçok hasta acıdan intihar etmeyi bile düşündü." dedi.



İsveç'te yaşayan ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Ari Hama Talep yaşadıklarını AA muhabirine telefonla anlattı.



İşi gereği birçok insanla yakın temas içinde olduğunu ve bu nedenle 25 gün önce hastalığı kaptığından şüphelendiğini aktaran Talep, "Bir hafta evde yattım, soluk alma zorluğu çekmeye başlayınca hastaneye kaldırıldım. Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, hastanede oksijen verdiler, ateş düşürücü tedavi uyguladılar. İki hafta hastanede tedavi gördükten sonra tekrar eve gönderildim. Şimdi iki hafta evde karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.



Hastalığın çok büyük acılar verdiğini kaydeden Talep, "Öyle bir zaman geliyor ki kemikle et ayrılıyor, böyle bir acı hayatımda görmedim. Hastanede yatanlardan birçok kişi bu acı yüzünden intihar etmeyi bile düşündü." dedi.



Gençlerin de dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Talep, "Ben 41 yaşındayım ve bu hastalık bütün dünyamı altüst etti. Genç yaşlı demeden herkes yetkililerin açıklamalarına uysun ve kendini elinden geldiğince bu hastalıktan korusun." uyarısında bulundu.

Türk asıllı siyasetçi hastalığı moral ile yendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Türk asıllı yerel siyasetçi Mehmet Çoksürer (57) koronavirüsle 17 günlük mücadelesini kazandı.



Hastalığı moralle yendiğini söyleyen Çoksürer, "Öyle bir durumdasın ki psikolojik olarak çöküyorsun, üzerinden kamyon geçmiş gibi oluyorsun. Hastalığım süresince telefonlarım susmadı, o kadar çok kişi moral verdi ki hastalığı moralle yendim. Çevresinde korona hastası olanlar hastayı sık sık arasın, moral versin." ifadelerini kullandı.