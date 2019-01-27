Son Dakika Haberleri: İsveç'te Irkçılardan "Bölgendeki Camiyi Yak" Tişörtü

İsveç'te Irkçılardan "Bölgendeki Camiyi Yak" Tişörtü

50 dakika önce

İsveç'te cami ve mescitleri hedef alan ırkçılar, üzerinde "Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler bastırdı.

İsveç'te Irkçılardan
İsveç'te cami ve mescitleri hedef alan ırkçılar, üzerinde "Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler bastırdı.

Expo dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleri ile "Bölgendeki camiyi yak" yazan tişörtler yaptırdı.

Grup, sosyal medya hesaplarından reklamını yaptıkları bu tişörtleri 16 avroya satışa çıkardı.

Cami ve mescitleri hedef haline getiren ırkçıların, ülkedeki nefreti körüklediği yorumları yapıldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Radström Baastad, camilerin yakılmasını talep eden tişörtlerin bastırılmasına tepki gösterdi.

Baastad, "Sosyal medyada yayılan nefret tüm ülkeyi zehirliyor. Irkçı grupların bu tür nefret içeren faaliyetleri ve hedef göstermeleri engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç'te son yıllarda camilere dönük saldırılarda büyük artış yaşandı. Uppsala Üniversitesinin hazırladığı rapora göre 2018'de 38 cami ve mescit saldırıya uğradı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Milyoner Olmak İster'de "Atatürk" Sorusuna İki Joker Kullanan Yarışmacı, Sosyal Medyada Gündem Oldu Reynman, Aleyna Tilki'nin 'İlk Gün İzlenme Rekoru' nu Elinden Aldı

Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı Oy İsterken Söylediği Sözleri Tartışma Yaratan Eski Bakan İsmet Yılmaz: 'Cennet Beratı Alırım' Demedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:40:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te Irkçılardan "Bölgendeki Camiyi Yak" Tişörtü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]