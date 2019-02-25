İsveç'te Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Gösteri
1 saat önce
Çok sayıda İsveçli aktivistin desteklediği gösteri kapsamında, İsveç Parlamentosu önünde toplanan grup, 'Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz' sloganı attı.
Çok sayıda İsveçli aktivistin desteklediği gösteri kapsamında, İsveç Parlamentosu önünde toplanan grup, 'Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz' sloganı attı. Göstericiler ellerinde 'Hep beraber ırkçılığa hayır', 'Irkçılığa karşı dur', 'Gençler ırkçıların karşısında' yazılı pankartlar taşıdı.
OLAY ÇIKMADI
Ship to Gaza Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler, 'İskandinavya
Federasyonu' adı altında neo-Nazi grupların sokaklarda gösteri yapmasına karşı olduklarını belirtti. Feiller, "Şiddete, savaşa, ırkçılığa, İslamofobiye ve antisemitizme 'hayır' mesajları veriyoruz. Irkçı grupların yalan propagandaları ülkedeki göçmen ve farklı etnik grupları hedef alıyor" dedi. Öte yandan aynı bölgede karşı gösteri yapan aşırı sağcı İskandinavya Federasyonuna bağlı bir grup da İsveç medyasını hedef alan sloganlar attı. İki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, polisin önlemleri sonucu olay çıkmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:10
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