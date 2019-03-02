'İsveç'te İslamafobi'nin Tırmanışını Hissettik'

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, ziyaret için gittiği Konya'nın Kulu ilçesinde son zamanlarda İsveç'te tırmanışa geçen İslamafobi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, ziyaret için gittiği Konya'nın Kulu ilçesinde son zamanlarda İsveç'te tırmanışa geçen İslamafobi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Federasyon başkanlığında 10. yılını tamamlayacağını belirten Akan, Avrupa'daki İslamafobi'nin artmasının herkesi rahatsız ettiğini söyledi. İslamafobi'nin İsveç'te tırmanışa geçtiğini hissettiklerini kaydeden Tahir Akan, şunları söyledi:



"Geçen hafta İsveç'in Piskoposu olan Eva Hanımı ziyaret ettiğimizde birlikte bazı değerlendirmelerde bulunduk. Bunda en büyük faktörün medyanın olduğunu, halkımızın bu konuda daha bilinçlenmesi daha birbirlerine dini anlamda, kültürel anlamda saygı duyulması gerektiğini birlikte paylaştık. Benim burada sizlerle paylaşmak istediğim ve faydalı gördüğüm bir konu, kim olursa olsun, Müslüman olsun Gayrimüslim olsun, iş arkadaşımız olsun, yolda, caddede, sokakta kimi görürsek, merhaba ve selamı ihmal etmeyelim. Hal hatır soralım. Muhabbet edelim. Aramızdaki hoşgörü ve saygıyı artıracak davranışlarda bulunalım."

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