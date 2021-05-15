İsveç'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen göstericiler, Filistin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı.
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İsrail'e boykot", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.
Göstericiler, daha sonra İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.
Yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar atan konvoyu polis yakın takip etti.
İsrail Büyükelçiliği önünde bir kişinin, "İsrail" şeklinde tezahürat yapması üzerine kısa bir kargaşa yaşandı. Polis, İsrail lehine slogan atan kişiyi gözaltına alarak kargaşanın büyümesini önledi.
Kaynak: AA
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