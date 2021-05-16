STOCKHOLM - İsveç'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren gençler, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce genç, Filistin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gençler, "İsrail'e boykot", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı.

İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine yürüyen göstericilere çok sayıda polis eşlik etti. İsrail Büyükelçiliği önünde bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

"Sivil vatandaşların korunması sorumluluğu İsrail'e ait"

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, TV4 kanalına yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin'in büyük bir bölümünü ve Kudüs'ün bazı kısımlarını işgal ediyor, işgal altındaki topraklarda tüm vatandaşların güvenlik içinde yaşayabilmesini sağlama sorumluluğu İsrail'dedir." ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ise Filistin'deki olayların sorumluluğunun Hamas'ta olduğunu öne sürdü ve İsrail'in saldırılarını kınamayacağını belirtti.