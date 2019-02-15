Son Dakika Haberleri: İsveç'te "İsrail Mallarını Alma Boykot Et" Eylemi

İsveç'te "İsrail Mallarını Alma Boykot Et" Eylemi

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısında bulunan broşür dağıttı.

İsveç'te
İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısında bulunan broşür dağıttı.

Aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Filistinliler Derneği tarafından şehir merkezinde düzenlenen etkinlikte, İsrail mallarının boykot edilmesi istendi. Aktivistler hazırladıkları, "İsrail mallarını boykot et ve alma", "İsrail'e tatile gitme" yazılı broşürleri yoldan geçenlere dağıttı.

Filistin Derneği üyesi Willi Reichhold, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yaptığı baskı, işkence ve cinayetleri halka birebir anlattıklarını söyledi. İsrail mallarına verilen paraların Filistinlilere karşı kullanıldığını belirten Reichhold, "İsrail Filistinlileri öldürüyor, işkenceden geçiriyor ve topraklarını işgal ediyor. Buna 'dur' demek için İsrail mallarını boykot etmeye ve İsrail'e tatili gidilmemesi için halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi. Reichhold, gösteride yardım da topladıklarını aktararak, "Filistinli sığınmacılar için de halktan para topluyoruz. Topladığımız bu paralar Filistinli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak." değerlendirmesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Stockholm, İsveç, İsrail, Güncel
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