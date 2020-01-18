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İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var
6 saat önce
İsveç’in güney kenti Kalmar’da istasyonunda yolculara bilgiler veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir video yayınlandı. Talihsiz olay ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu
İsveç'in güney kenti Kalmar'da tren istasyonda bulunan yolcular beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.
Perşembe günü, Kalmar istasyonunda yolculara bilgiler veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir video yayınlandı. Talihsiz olay ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:28
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