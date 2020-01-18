İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var - Son Dakika Dünya

İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var

6 saat önce

İsveç’in güney kenti Kalmar’da istasyonunda yolculara bilgiler veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir video yayınlandı. Talihsiz olay ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu

İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var, System.String[]

İsveç'in güney kenti Kalmar'da tren istasyonda bulunan yolcular beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.


Perşembe günü, Kalmar istasyonunda yolculara bilgiler veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir video yayınlandı. Talihsiz olay ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu.

Euronews.com'da Görüntüle

İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı
Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk müteahhitlere saldırı! 15 yaralı var PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:58:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]