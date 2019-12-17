İsveç'te kadına yönelik şiddet ve cinsel tacizde artış - Son Dakika
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İsveç'te kadına yönelik şiddet ve cinsel tacizde artış

7 saat önce

İsveç'te geçen yıl 28 bin 700 kadının şiddete maruz kaldığı belirlendi.

İsveç'te kadına yönelik şiddet ve cinsel tacizde artış, System.String[]

İsveç'te geçen yıl 28 bin 700 kadının şiddete maruz kaldığı belirlendi.


Refah seviyesi en yüksek ülkelerden biri olan 10 milyon nüfuslu İsveç'te kadına şiddet rakamları her yıl artıyor.


İsveç Suç Önleme Kurumunun (BRA) yayımladığı raporda, geçen yıl toplam 28 bin 700 kadının şiddet mağduru olduğu, bunlardan 21 bininin cinsel taciz ve 3 bin 200'ünün tecavüze uğradığı belirtildi.

Raporda, kadına şiddet rakamlarının bir önceki yıla göre yüzde 6 arttığı ifade edildi.

Ülkede 2005-2015 döneminde 15 yaşından büyükleri hedef alan cinsel taciz sayısı 3 bin 400'den 7 bin 400'e, tecavüzlerin sayısı da 3 binden 5 bin 300'e yükseldi.

Kuruluşun 2019 verilerine göre de bu yılın ilk yarısında cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.

Bu sayı çocuklarda yüzde 6, erkeklerde de yüzde 40 yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında yüzde 45'i kadın olmak üzere toplam 28 bin 400 kişi şiddet ve cinsel taciz mağduru oldu.

İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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