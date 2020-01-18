İsveç'te "Kanlı Ocak" kurbanları anıldı - Son Dakika
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İsveç'te "Kanlı Ocak" kurbanları anıldı

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin Bakü'ye girmesiyle yaşanan "Kanlı Ocak" katliamı kurbanları için anma programı düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin Bakü'ye girmesiyle yaşanan "Kanlı Ocak" katliamı kurbanları için anma programı düzenlendi.

İsveç Azerbaycan Federasyonu ve Stockholm Azerbeycan Kültür Merkezi tarafından organize edilen programa, Azerbaycan'ın Stockholm Kültür Ataşesi Vakıf Seyidbeyli, İsveç Azerbaycan Federasyonu Başkan Yardımcısı Teymur Eminbayli, Stockholm Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Akber Safari, İsveç Azerbaycan Derneği Başkanı Sevda Dadasheva, Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı, gazeteci Rahim Telman Sadiğbaylı ve İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar katıldı.

Programda konuşan gazeteci Sadiğbaylı, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de yüzlerce kişiyi katlettiğini hatırlatarak "Kanlı Ocak"ın 30. yılında şehitleri Stockholm'de bir kez daha anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

20 Ocak şehitlerinin dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden Azerbaycanlıların yüreğinde daima yaşatılacağını dile getiren Sadiğbaylı, "Azerbaycan'da bağımsızlık yolunda gösteri yapan sivillerden yüzlercesi 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusu tarafından Bakü'de katledildi. Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen 'Kanlı Ocak'taki duyguları tekrar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kanlı Ocak kurbanları anıldı

Stockholm, İsveç, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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