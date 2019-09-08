Son Dakika Haberleri: İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
Son Dakika Güncel Haber

İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek

42 dakika önce

İsveç'te, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kınandı.

İsveç'te, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kınandı.

İsveç Enstitüsü İslam Bilimler Akademisi tarafından başkent Stockholm'de düzenlenen Keşmir'deki Müslümanlara destek programında, 3 haftadır devam eden olaylarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Karolinska Enstitüsünde görevli Keşmirli gazeteci yazar Dr. Arif Kısana, burada yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin insan hakları ve özellikle Müslümanların hakları konusundaki tutumunu kınadıklarını belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinden Müslümanların, Hindistan'ın bölgeye yasa dışı asker konuşlandırmasına karşı çıktığının altını çizen Kısana, bu tepkilerin Hindistan'ı bir nebze de olsa durdurduğunu dile getirdi.

Kısana, uluslararası kamuoyunun da Hindistan'a bu konuda baskı yapması gerektiğini ifade etti.

İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam da tıpkı Arakanlı Müslümanlara yapıldığı gibi Cammu Keşmir'deki Müslümanlara da zulmedildiğini söyledi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Stockholm, Hindistan, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan, Ay'a inen dördüncü ülke olma şansını kıl payı kaçırdı!
Boris Johnson kabinesinde bir bakan daha istifa etti Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 03:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]