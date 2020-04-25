İsveç'te korona salgınına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor - Son Dakika

İsveç'te korona virüs salgınına karşı tedbirler arttırılırken, İçişleri Bakanı Mikael Damberg kurallara uymayan restoran ve barların kapatılacağını duyurdu.



Korona virüsle mücadelede farklı bir strateji uygulayan İsveç'te hükümet tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, korona virüs salgınına yönelik alınan kararları uygulamayan restoran ve bar sahiplerini uyardı.



Havanın ısınmasıyla birlikte halkın sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeye başlamasının endişe verici olduğunu söyleyen Damberg, restoranların açık bölümlerinin müşterilerle dolu olduğunu belirtti. " Stockholm'de veya başka bir yerde açık hava restoranlarını dolu görmek istemiyorum. Aksi takdirde işletmeler kapatılacak" ifadelerini kullanan Damberg, bunun sadece Stockholm için değil, ülkenin dört bir yanındaki barlar ve restoranlar için de geçerli olacağını söyledi.



İsveç'te hükümet korona virüs salgınına karşı herhangi bir karantina kararı almazken, çoğunlukla gönüllü önlemlere dayanan bir strateji uyguluyor. İlk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilen İsveç'te 50'den fazla kişilik toplanmalar yasaklandı.



Şu ana kadar 17 bin 567 vakanın tespit edildiği İsveç'te 2 bin 152 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - STOCKHOLM