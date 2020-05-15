İsveç'te korona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi - Son Dakika

İsveç'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden 63 yaşındaki Döndü Karan başkent Stockholm'de defnedildi.



Uzun süredir İsveç'te yaşayan ve aslen Konya'nın Kulu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Döndü Karan, 2 ay önce yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. 63 yaşındaki Karan'ın hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Stockholm'deki Flottsbro Müslüman mezarlığında cenaze namazı kılınan Karan'ın naaşı dualarla toprağa verildi.



"Gurbeti iki kez yaşadık"



Korona virüsten hayatını kaybeden Döndü Karan'ın eşi Hasan Karan, cenazeyi Türkiye götüremedikleri için gurbetin acısını ikinci kez yaşadıklarını ifade etti. Cenazelerin Türkiye kargoyla gittiğini fakat yakınların gidemediğini belirten Hasan Karan, "Çocuklarım, gelinlerim ve akrabalarımın büyük kısmı İsveç'te yaşıyor. Korona virüs nedeniyle şartlar belli. Cenaze gidiyor ama yakınları gidemiyor. Bu yüzden eşimin defin işleminin burada yapılmasına karar verdik" dedi.



İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 529'a, toplam vaka sayısı ise 25 bin 582'ye yükseldi.



Öte yandan, İsveç'te Covid-19 salgınında 23 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi. - STOCKHOLM