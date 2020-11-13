İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 164'e yükseldi - Son Dakika

İsveç'te yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle 6 bin 164'e çıktı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 164'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 177 bin 355'e yükseldi.

İsveç'te "sürü bağışıklığı" stratejisi

İsveç'te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Maske takılması tavsiye edilmiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 300 kişinin yan yana gelmesi yasaklanırken, restoranlarda da gelecek cumadan itibaren içki satışı saat 22.00'ye kadar yapılabilecek.

İskandinav ülkelerinde en fazla vaka artışı İsveç'te

Karolinska Enstitüsü Mikrobiyoloji Tümör ve Hücre Biyolojisi Uzmanı Prof. Jan Albert, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İskandinav ülkelerinde en fazla koronavirüs vakasının İsveç'te olduğunu söyledi. Finlandiya'ya göre, İsveç'te vaka sayısının 10 kat fazla olduğunu hatırlatan Albert, "Vaka sayısı Norveç'e göre 4 kat, Danimarka'ya göre 2 kat daha fazla." dedi.

İsveç'e göre diğer İskandinav ülkelerinde Kovid-19'dan dolayı ölüm ve vaka sayısının az olmasının nedeninin alınan tedbirler olduğunu vurgulayan Albert, "Danimarka, Norveç ve Finlandiya baştan beri çok sıkı tedbirler aldı. İsveç salgının ilk gününden itibaren çok hafif tedbirler aldığı için oran yüksek çıkıyor." ifadelerini kullandı.