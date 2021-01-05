STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı - Son Dakika

STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı

05.01.2021 16:57

Şehirden detaylar Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün açıklamaları İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 5 günde 258 artarak 8 bin 985'e çıktı.

Şehirden detaylar

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün açıklamaları

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 5 günde 258 artarak 8 bin 985'e çıktı.

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı 469 bin 748'e yükseldi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in, Noel konuşmasında halka AVM'lere gitmemeleri yönünde uyarı yapmasına rağmen Noel sonrası korumalarıyla AVM'ye giderek kalabalık ortamda alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Yoğun eleştirilere maruz kalan Löfven özür diledi.

Kovid-19 ile mücadelede hafif önlemlerle yetinilen İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi izleniyor.

STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı
STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı
STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı
STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı

Stefan Löfven, İsveç, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı - Son Dakika


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