İsveç'te Kovid-19 göçmenler arasında daha yaygın - Son Dakika

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanma ve ölüm riskinin göçmenler arasında daha yüksek olduğunu açıkladı.

Müdürlüğün raporunda, İsveç'teki Finlandiya ve Türkiye doğumluların Kovid-19'dan ölüm oranı en yüksek gruplar olduğu belirtildi.

Rapora göre, Kovid-19'dan ölüm oranı İsveç'teki Finlandiya doğumlularda 100 binde 145 iken Türkiye doğumlularda bu oran 97 oldu.

Kovid-19'dan ölüm oranları Somali doğumlularda 100 binde 74, Şili doğumlularda 64, Lübnan doğumlularda 63 ve Almanya doğumlularda 62 olarak hesaplanırken İsveç doğumlularda bu oran 32 oldu.

Halk Sağlığı Müdürülüğü Epidemioloji İstatistik Birimi Başkanı Maria Axelsson, Kovid-19'un göçmenler arasında daha yaygın olmasının nedenini araştırmayı sürdürdüklerini, söz konusu etnik grupların sosyal yaşam koşullarının bunda etkili olabileceğini söyledi.

İsveç'te Kovid-19'la mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken diğer okullar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulandı.

Resmi verilere göre ülkede 79 bini aşkın Kovid-19 vakası ve 5 bin 700 ölüm görülürken, 10 milyon nüfuslu başkent Stockholm'de insanların sadece yüzde 7,3'ünün hastalığa karşı antikor geliştirdiği açıklandı.