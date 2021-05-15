İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi.

Kendilerine "Milenyum" ismini veren grubun yüzlerce üyesi Stockholm'ün Kungstragarden Meydanı'nda toplandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenen gösteride, siyasetçiler aleyhinde sloganlar atıldı.

İki ayda 4 protesto

Grubun lideri Filip Sjöström, iki ay içinde 4'üncü kez Kovid-19 kısıtlamalarını protesto ettiklerini aktararak, özellikle restoranların saat 20.30'dan sonra kapanmasını eleştirdi.

Ellerinde, "Gerçekleri halktan saklamayın, koronavirüs yalan" pankartı taşıyan göstericiler, şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 275'e çıktı. Vaka sayısı da 1 milyon 037 bin 126'ya yükseldi.